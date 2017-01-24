ОБСЕ не смогла проверить данные о продвижении сторон конфликта в серой зоне

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из-за отсутствия доступа к некоторым участкам в Донбассе не смогли проверить информацию о продвижении сторон конфликта вглубь нейтральной территории на линии соприкосновения, заявил на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Ранее ряд СМИ сообщал о продвижении силовиков на полкилометра в направлении Стаханова и занятии ими новых позиций. В свою очередь начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко заявил в понедельник, что сообщения о том, что силовики заняли новые позиции в Донбассе, не соответствуют действительности.

"Вы знаете лучше меня, что есть слухи о продвижении вперед с обеих сторон. И доступ наших патрулей к этим дорогам и местам является очень важным, чтобы зафиксировать, есть этот факт или нет. Сегодня мы не смогли это сделать, но мы сможем это сделать в последующем", — заявил Хуг.

Он уточнил, что есть участки на линии соприкосновения в Донбассе, к которым доступ наблюдателей миссии ограничен либо одной, либо другой стороной конфликта из-за нахождения там тяжелого вооружения, которое должно было быть отведено в зоны безопасности.

"К сожалению, есть такие участки, куда мы не можем попасть и не можем подтвердить, отведено ли вооружение или нет", — подчеркнул Хуг.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.