В суд передано дело Пугачева, застрелившего в Днепре двух полицейских

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В суд передали обвинительное заключение в отношении Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух полицейских. Об этом сообщил заместитель начальника – начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко, передает "Днепр вечерний".

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"С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины", — сказал Михаил Куратченко.

"Уголовные производства по ст. 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено Александру Пугачеву, направлены в суд", — также сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области, информирует УНН.

Напомним, в сентябре два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он был арестован.