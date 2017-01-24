Галабала о конкурсе в Верховный Суд: на 80 вакансий - 600 кандидатов

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. НАБУ предоставило первые выводы после анализа сведений о кандидатах на должности судей Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. Верховный Суд стал высшим судом в Украине, поскольку 30 сентября 2016 вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия и закон "О судоустройстве и статусе судей". Формирование его будущего состава — в процессе.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного Суда Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года.

Сколько кандидатов претендует на эти вакансии, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал юрист, экс-заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала.

"На данном этапе это первая волна набора и из 120 вакансий, которые вообще в Верховном суде должны быть, открыто конкурс на 80 вакансий и на эти 80 вакансий пришли кандидатов на этом этапе 600 человек. 600 человек допущено к участию в этом конкурсе", — отметил Галабала.

При этом он высказал надежду, что в новом составе Верховный суд сможет начать работу уже весной, когда будут заполнены все 80 вакансий.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд обратился в Конституционный Суд с просьбой признать неконституционным ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.