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    Общество

    Лидер Femen раскритиковала активистку за слова о распаде движения

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    По словам Анны Гуцол, Яна Жданова не участвовала в создании, идеологии, разработке движения Femen, чтобы делать такие смелые заявления. Она добавила, что "пока есть люди, которые хотят участвовать в нем, оно существует".
    Анна Гуцол. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Лидер движения Femen, получившего известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажали грудь для привлечения внимания, Анна Гуцол опровергает заявление одной из основательниц движения о его распаде.

    Ранее одна из основательниц движения украинка Яна Жданова заявила, что движение распалось в 2015 году, и акции Femen носят одиночный характер.

    "Мы — не организация, а движение. И пока есть люди, которые хотят участвовать в нем, оно существует", — цитирует слова Гуцол "112.ua".

    По ее словам, движение перестанет существовать только после того, как "активисты перестанут проводить проекты".

    "Видимо, для Яны оно не существует. А то, что те или иные люди участвуют или не участвуют, видят или не видят это движение — это уже их личные вопросы и проблемы. Возможно, оно не существует с точки зрения старой формы, в которой движение было раньше, и в котором она себя видела — возможно, так оно для нее и не существует. Яна Жданова не участвовала в создании, идеологии, разработке этого движения, чтобы делать такие смелые заявления", — добавила она.

    Активистки зародившегося в Украине движения проводят эпатажные топлесс-акции не только у себя на родине, но и по всему миру. В 2012 году движение было зарегистрировано во Франции. Его филиалы появились и в ряде других государств.

    Смотрите также: Femen разделись на первомайском праздновании Нацфронта во Франции

    Напомним, движение действует с 2008 года. В ноябре состоялась "голая" акция Femen под посольством Германии — девушки выступили "за" безвиз для Украины.

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