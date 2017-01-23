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    Общество

    Активистка Femen объявила о распаде движения

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    По словам Яны Ждановой, движения Femen не существует с 2015 года - "все перессорились, не поделили власть и влияние". Она добавила, что сейчас Femen - это больше не организация, а стиль протеста.
    Активистка Femen Яна Жданова
    femen.org

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Движения Femen, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажали грудь для привлечения внимания, не существует с 2015 года, заявила одна из активисток Яна Жданова.

    "Femen уже не существует. С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет", — заявила Жданова в интервью "Апострофу".

    По ее словам, в Украине осталось пару активисток под предводительством Анны Гуцол, но "происходит черт знает что", и "каждый имитирует какую-то деятельность".

    Акция движения FEMEN The Wall у посольства Германии в Украине
    FEMEN | Перейти в фотобанк
    "Голая" акция Femen под посольством Германии "за" безвиз для Украины

    "Что-то они время от времени выстреливают, проводят акции… Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать? Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно без выходных и каникул работали на благо нашей идеи, это все закончилось. Мы переехали во Францию, еще года два Femen просуществовал, а потом все начало трещать по швам и разваливаться. Например, я даже не знаю, кто во Франции сейчас занимается сайтом", — сообщила активистка.

    Жданова добавила, что в настоящее время, Femen — это больше не организация, а стиль протеста.

    "Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют. Люди используют свое тело в арте, политической борьбе как способ выразить свою политическую позицию", — заключила девушка, отметив, что "все перессорились, не поделили власть и влияние".

    Смотрите также: Femen разделись на первомайском праздновании Нацфронта во Франции

    Напомним, движение действовало с 2008 года. В ноябре состоялась "голая" акция Femen под посольством Германии — девушки выступили "за" безвиз для Украины.

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