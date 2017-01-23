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    В Украину идут морозы до минус 24

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    Зима. Последствия непогоды в Украине (295)

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    Как сообщается, 25 января днем ​​похолодает — в течение суток до —1…-7 градусов. В ночь на 26-е и 27-е — очень холодно. Температура ночью опустится до —15 градусов, местами —20 градусов. На востоке страны до —24 градусов.
    Морозы. Архивное фото
    REUTERS Stoyan Nenov

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине к середине недели ожидается существенное снижение температуры, на востоке температура опустится до —24 градусов, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

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    REUTERS Marko Djurica
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    "25 января днем ​​похолодает — в течение суток до —1…-7 градусов. В ночь на 26-е и 27-е — очень холодно. Температура ночью опустится до —15 градусов, местами —20 градусов. На востоке страны до —24 градусов. Дневная температура до —5…-10 градусов", — сообщила Савченко.

    В Киеве 25 января днем ​​ожидается —3…-5 градусов, 26-27 — до —15…-17 градусов ночью, днем температура будет держаться на отметке ​​-8…-10 градусов.

    Осадки в эти дни будут незначительные, преимущественно небольшой снег.

    В Гидрометцентре отметили, что такое похолодание продлится недолго — уже 28-го января постепенно начнется повышение температуры.

    Напомним, в начале года в Украину пришли сильные морозы. Температура была до  минус 17.

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