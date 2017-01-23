В Украину идут морозы до минус 24

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине к середине недели ожидается существенное снижение температуры, на востоке температура опустится до —24 градусов, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

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"25 января днем ​​похолодает — в течение суток до —1…-7 градусов. В ночь на 26-е и 27-е — очень холодно. Температура ночью опустится до —15 градусов, местами —20 градусов. На востоке страны до —24 градусов. Дневная температура до —5…-10 градусов", — сообщила Савченко.

В Киеве 25 января днем ​​ожидается —3…-5 градусов, 26-27 — до —15…-17 градусов ночью, днем температура будет держаться на отметке ​​-8…-10 градусов.

Осадки в эти дни будут незначительные, преимущественно небольшой снег.

В Гидрометцентре отметили, что такое похолодание продлится недолго — уже 28-го января постепенно начнется повышение температуры.

Напомним, в начале года в Украину пришли сильные морозы. Температура была до минус 17.