Жданов: новое вооружение ВСУ - это военно-техническая помощь

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Уже в ближайшее время состоится заседание Совета национальной обороны и безопасности. На этот раз будут обсуждать вопросы оборонного заказа на 2017 год. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня соборности Украины. Кроме того, президент заявил, что на следующем заседании Совбеза будут внедрены решительные изменения в обеспечении новейшим оружием наших воинов.

О новом вооружении ВСУ рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"На сегодняшний день у нас вооружение в основном все старое, образца Советского союза. Из нового вооружения у нас есть только то, что нам дали по военно-технической помощи — это автомобили, станции контрбатарейной борьбы американские и есть некоторые виды имущества, которое было передано и Великобританией. Все остальное осталось старое советское, которое мы используем на сегодняшний день. Из числа, допустим, зарубежного вооружения, мы не закупаем ничего", — отметил эксперт.

Ранее президент Петр Порошенко в Киеве заявил, что Украина получила от США партию контрбатарейных радаров, которые будут применены в Донбассе.