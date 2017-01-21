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На границе Харьковской области с РФ вырыто 230 км противотанковых рвов

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В эфире радиостанции Голос Столицы представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, какие работы по реализации проекта "Стена" были проделаны в 2016 году.
Проект Стена на границе с РФ зимой
КП / Константин Буновский

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Харьковской области из-за отсутствия финансирования прекращена реализация проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

На месте строительства проекта Стена
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В то же врем на сегодняшний день в пределах Харьковской области проводятся работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта "Европейский вал" сооружений на границе с Россией. 

На какой стадии находится реализация проекта рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире радиостанции Голос Столицы.

"На самом деле проект называется — план инженерно-технического обустройства украинско-российского участка границы. И никаких других названий у него нет. Потому что касается прошлого года, то за эти 200 млн грн мы оборудовали почти 48 километров противотанковых рвов, почти 11 километров заградительного забора, 50 километров дорог, ряд других огневых позиций, развернули 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, реконструировали и оборудовали фактически с нуля и выполнили ряд других еще инженерно-технических работ. В общем, если говорить о реализации на данный момент, то оборудовано почти 230 километров противотанковых рвов и более 40 километров контрольно-следовых полос", — отметил Олег Слободян.

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