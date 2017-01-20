Совет по вопросам общественной морали не предусмотрен законом - эксперт

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министерство культуры поручило утвердить персональный состав экспертного совета по вопросам защиты общественной морали. Экспертному совету должны поручить разработку критериев, по которым должны будут анализировать продукцию на наличие порнографии.

С 2004 года в Украине действовала национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали, в 2015 году она была ликвидирована.

Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире радиостанции Голос Столицы высказал свое мнение по поводу создания экспертного совета.

"Законодательством не предусмотрено создание такого экспертного совета. Как по мне, ее создание не является необходимостью. Очевидно, что это попытка создать некий орган, для того, чтобы цензурировать медиа, к сожалению, не с точки зрения морали, а с точки зрения коррупционной составляющей. Как по мне, это попытка создать некий орган, который мог бы потом приносить прибыль определенным людям. Так это будет в украинских реалиях 90%", — считает политтехнолог.

Ранее сообщалось, что Библиотека украинской литературы в Москве требует от экс-директора натальи Шариной $40 тыс.