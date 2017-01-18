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    Общество

    Экс-боец: состав "Азова" - небоеспособная падаль в татуировках

    (обновлено: )53311
    По словам Савьюка, "Азов" заполонили кредитные должники, "халявщики" и т. п. категории людей. Батальон изменился после того, как власти принудительно вывели его с линии фронта, добавил бывший боец.
    Полк Азов
    @tabir.azovec

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Нынешний состав "Азова" являет собой небоеспособных людей, большинство из которых — "падаль в татуировках", заявил в своем аккаунте в Facebook бывший боец добровольческого батальона Борис Савьюк, представленный к ордену Богдана Хмельницкого.

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    "Несмотря на качественную подготовку наших офицеров (поверьте, мало таких офицеров в нашей армии) — полк ("Азов", — ред), в целом, не боеспособный, большинство из этих людей — не готовы воевать, даже если бы их и научили… Это просто падаль в татуировках", — написал он (орфография, пунктуация и стилистика автора здесь и далее сохранены – ред.).

    По словам Савьюка, "Азов" заполонили кредитные должники, "халявщики" и т. п. категории людей. Батальон изменился после того, как власти принудительно вывели его с линии фронта, добавил бывший боец.

    "Азов" изменился, в силу того, что имел политические амбиции и подвергался незаконному давлению со стороны власти. Нас вывели с линии фронта. Это обстоятельство, подобно лакмусовой бумажке, отлично показало всем: кредитным должникам, халявщикам, офчикам, и т.п. швали, что можно идти воевать…конечно же в "Азов", он ведь не на фронте…. Этот скам заполонил полк, но мы смирились и мы ждали…", — добавил Савьюк.

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    В минувшем году общественная организация "Гражданский корпус Азов" презентовала собственную политическую партию "Национальный корпус". Председателем партии единогласно избран командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

    Ранее внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что в Украине есть силы, способные устроить военный переворот в стране. По его словам, это "Азов".

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