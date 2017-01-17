Киев и Харьков вошли в тройку самых опасных городов Восточной Европы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Харьков и Киев вошли в первую тройку самых опасных городов Восточной Европы по информации всемирной базы данных Numbeo.

Согласно данным сайта, на первом месте в ТОПе Екатеринбург с индексом преступности 51,20, на втором — Харьков с индексом преступности 50,91, на третьем — Киев с индексом 49,89.

Скриншот Рейтинг Numbeo по индексу преступности городов

В первую десятку рейтинга также вошел Львов, который расположился на девятой строчке.

В списке также названы Новосибирск, Москва, Будапешт, Вроцлав, Братислава, Варшава, Минск.

Напомним, накануне сообщалось о "криминальных разборках" в Олевске Житомирской области, где в результате стрельбы погиб один человек.