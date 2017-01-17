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    Общество

    Киев и Харьков вошли в тройку самых опасных городов Восточной Европы

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    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (297)

    (обновлено: )363
    В первую десятку рейтинга также попал Львов. На первом месте по индексу преступности идет российские Екатеринбург. В списке также можно встретить Будапешт, Вроцлав, Братиславу, Варшаву, Минск.
    Карта самых опасных городов Восточной Европы
    numbeo.com

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Харьков и Киев вошли в первую тройку самых опасных городов Восточной Европы по информации всемирной базы данных Numbeo.

    Согласно данным сайта, на первом месте в ТОПе Екатеринбург с индексом преступности 51,20, на втором — Харьков с индексом преступности 50,91, на третьем — Киев с индексом 49,89.

    Скриншот
    Рейтинг Numbeo по индексу преступности городов

    В первую десятку рейтинга также вошел Львов, который расположился на девятой строчке.

    В списке также названы Новосибирск, Москва, Будапешт, Вроцлав, Братислава, Варшава, Минск.

    Напомним, накануне сообщалось о "криминальных разборках" в Олевске Житомирской области, где в результате стрельбы погиб один человек.

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