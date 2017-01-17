Источник запаха гари в нескольких районах Киева пока не установлен - ГСЧС

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Жители Киева жалуются на едкий запах гари. В течение понедельника в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступали звонки с соответствующими сообщениями, пишет "Сегодня".

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"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящих мусорных баков, но опять таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", — сообщили в ГСЧС Киева.

Напомним, 12 января на киевском заводе "Квазар" произошел взрыв с последующим возгоранием.