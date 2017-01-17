Суд обязал ГПУ открыть производство против Антона Геращенко

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть производство по заявлению Вячеслава Химикуса о противоправном вмешательстве в деятельность правоохранителя (ст. 343 УК). Об этом сообщает на своей странице в Facebook экс-замглавы Администрации президента юрист Андрей Портнов.

Как сообщает Портнов, суд постановил начать "уголовное расследование в отношении советника главы МВД Антона Геращенко и должностных лиц Национальной полиции в связи с их противоправным вмешательством в работу следствия с целью воспрепятствовать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений".

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Также он опубликовал фото судебного постановления, подтверждающего открытие производства по статье 343 УК, однако фигуранты производства в документе не указываются.

Портнов также добавил, что это решение суда имеет важное процедурное и информационное значение, так как, "с одной стороны, закладывает основу для будущих расследований деятельности одной большой организованной преступной группы…, состоящей из прокуроров и депутатов НФ, а с другой стороны, еще раз публично демонстрирует, что власть врет и покрывает собственного депутата, несмотря на то, что он стрелял в обычного человека".

В канун Нового года народный депутат Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.