наверх
17.01.201705:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд обязал ГПУ открыть производство против Антона Геращенко

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (47)

    (обновлено: )16
    Как сообщил Андрей Портнов, Печерский райсуд постановил начать "уголовное расследование в отношении советника главы МВД Антона Геращенко и должностных лиц Национальной полиции в связи с их противоправным вмешательством в работу следствия".
    Антон Геращенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть производство по заявлению Вячеслава Химикуса о противоправном вмешательстве в деятельность правоохранителя (ст. 343 УК). Об этом сообщает на своей странице в Facebook экс-замглавы Администрации президента юрист Андрей Портнов.

    Дело Пашинского. Результаты перекрестного допроса. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Дело Пашинского. Результаты перекрестного допроса

    Как сообщает Портнов, суд постановил начать "уголовное расследование в отношении советника главы МВД Антона Геращенко и должностных лиц Национальной полиции в связи с их противоправным вмешательством в работу следствия с целью воспрепятствовать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений".

    Смотрите также: Пашинский о требовании опубликовать видео очной ставки с Химикусом

    Также он опубликовал фото судебного постановления, подтверждающего открытие производства по статье 343 УК, однако фигуранты производства в документе не указываются.

    Портнов также добавил, что это решение суда имеет важное процедурное и информационное значение, так как, "с одной стороны, закладывает основу для будущих расследований деятельности одной большой организованной преступной группы…, состоящей из прокуроров и депутатов НФ, а с другой стороны, еще раз публично демонстрирует, что власть врет и покрывает собственного депутата, несмотря на то, что он стрелял в обычного человека".

    В канун Нового года народный депутат Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

    Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Джон Керри
    Смена власти в США