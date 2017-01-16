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    Общество

    Прокуратура закрыла дело в отношении Касько

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    По данным столичной прокуратуры, в ходе расследования не было получено достаточно доказательств вины экс-заместителя генпрокурора Украины Виталия Касько.
    Виталий Касько. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева закрыла уголовное дело в отношении экс-заместителя генпрокурора Украины Виталия Касько, которого подозревали в мошенничестве, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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    "Киевская местная прокуратура №6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Украины Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа во время осуществления приватизации жилья в Киеве", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    По данным прокуратуры, в ходе расследования не было получено достаточно доказательств его вины.

    "По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом досудебного расследования не собрано достаточных доказательств для доказательства виновности Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности", — отметили в прокуратуре.

    Ранее Генпрокуратура Украины сообщила Касько о подозрении в мошенничестве. По информации ГПУ, Касько незаконно завладел служебной квартирой, ее рыночная стоимость составляла около 70 тысяч долларов. Печерский районный суд Киева позднее освободил Касько под личное обязательство.

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