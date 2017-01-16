Базовый список медпрепаратов ВОЗ слабо отражает украинские реалии - эксперт

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Эксперты не могут разобраться, какой перечень основных лекарственных средств в настоящее время действует. Накануне Нового года в Минздраве разработали новый перечень, куда не включили немало медпрепаратов, популярных среди украинцев.

До этих пор действовал реестр 2009 года. При этом в постановлении правительства о возмещении стоимости лекарственных средств ссылаются сразу на два списка.

На вопрос, какой список основных лекарственных средств сейчас действует в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

"Правительством утвержден новый механизм, т.е. список может меняться. Тот список, который недавно был опубликован, — это проект. Продолжает действовать старый список, и в новом списке есть целый ряд проблем, потому что, с одной стороны, он создан на базе 19-го базового списка ВОЗ, и, к сожалению, этот список достаточно слабо отражает украинские реалии", — заявил Игнатов.

Он также отметил, что списки ВОЗ — очень базовые.

"Они подходят для большинства развивающихся стран и позволяют обеспечивать очень базовую медицинскую помощь, так что для Украины это явно недостаточно", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует эпидемию кори в Украине в 2017 году, если не будет проводиться вакцинация.