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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Украина в снежном плену - испытание власти (104)

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Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на дорогах страны ожидается сильный гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.
Работа спасателей ГСЧС
dsns.gov.ua

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 15 января, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что на дорогах страны ожидается сильный гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

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Ранее сообщалось, что в трех областях была зафиксирована повышенная лавинная опасность. 

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