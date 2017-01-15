В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 15 января, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что на дорогах страны ожидается сильный гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

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Ранее сообщалось, что в трех областях была зафиксирована повышенная лавинная опасность.