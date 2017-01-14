Геращенко: в РФ нет ни одного украинского канала, но никого это не волнует

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Все телеканалы, которые транслируются в Украине, должны соблюдать украинское законодательство, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко.

"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Ни один. Почему это никогда не волновало и не волнует ни многоуважаемую Дуню Миятович и ОБСЕ, ни одну международную журналистскую организацию. А почему так? Ведь в РФ проживает большая украинская диаспора, насчитывающая миллионы людей, десятки тысяч украинцев там работают, сотни — выехали вследствие развязанной РФ агрессии на Донбассе. Там в тюрьмах сидят украинцы-политзаключенные! Они имеют право на украинской язык и украинские телеканалы, но их нет ни в одном кабеле", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

"Так же блокируются украинские телеканалы на оккупированном Донбассе и Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги, в т.ч. СЕ и т.д так как, мол, туда не пускают мониторинговые миссий, а следовательно, информации не может быть в отчетах", — добавила она.

По словам Геращенко, все телеканалы, которые транслируются в Украине, должны соблюдать украинское законодательство. "А о присутствии иностранных телеканалов в украинском медиа-пространстве, то какую бы страну не представляли эти телеканалы, они должны соблюдать украинское законодательства, если ретранслируются в Украине. Крымских — это Украина", — резюмировала вице-спикер Рады.

Ранее СМИ со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщили, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

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Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.