Украина в 2016 году запретила к показу 80% фильмов РФ

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Государственное агентство по вопросам кино сообщило, сколько российских фильмов было разрешено, а сколько запрещено к показу в Украине в минувшем году, информируют "Украинские новости".

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Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации запретила в Украине показ 38 российских фильмов и сериалов, а разрешила прокат в кинотеатрах только 7 российских фильмов.

Сообщается, что были запрещены такие фильмы и сериалы: "Последний секрет мастера", "Лютый", "Под прикрытием", "Ладога", "Путь к сердцу мужчины", "Игра", "Ночные стражи", "Самозванка", "Не жалею, не зову, не плачу", "Найденная 3", "Дело было на Кубани", "Когда расцветет багульник", "Непутевая невестка", "Личное дело", "Пряники с картошки", "Рыжие", Побег 2", "Неожиданная радость", "Бесполезная жертва", "Любовь Кати", "Любовь без лишних слов", "Последний коп", "Лица, которых охраняют", "Гнездо ласточки", "Охотник. Мытищинский маньяк", "Третий лишний", "Просто жизнь", "Подарок судьбы", "Красавица и чудовище", "Вышел ежик из тумана", "Побег", "Убийство во время дачного сезона", "Презумпция вины", "45 секунд", "Бомба", "Охотник. Человек из прошлого", "Охотник. Убийство депутата" и "Когда не хватает любви".

Ранее сообщалось, что с 2014 года Украина уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.