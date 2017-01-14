Геращенко: ополченцы не отпустили задержанных подростков

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы ДНР до сих пор не отпустили подростков, которых в сентябре прошлого года задержали в Донецке, обвинив в "диверсиях", сообщила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает Радио Свобода.

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По ее словам, вопрос об освобождении детей неоднократно поднимали на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Подростков должны были отпустить еще до нового года, но этого не произошло, сказала Геращенко. Она отметила, что не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке в декабре передала в ОРДЛО 15 сторонников ополченцев.

"Ради того, чтобы освободить, в том числе подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", – рассказала Геращенко.

По ее словам, нет возможности обменять подростков, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому стоит вопрос только об их освобождении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.