Более тысячи резервистов пройдут военные сборы с 17 января

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В этом году с 17 января более тысячи резервистов пройдут военные сборы, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

"В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 г. на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1-й очереди. Продолжительность сборов составит 30 суток", — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в этом году ВСУ планируют увеличить количество резервистов, на сборы намерены привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов. Также хотят продлить и нарастить интенсивность проведения занятий.

По словам начальника отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Михаила Щербины, всем резервистами, которые призываются на военные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняется место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантировано государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение. Таким образом, общая сумма, которую получит резервист в течение 2017 г. за 30 суток подготовки, составит более 8 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться офицеры запаса, окончившие военные кафедры вузов.