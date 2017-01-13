Тодуров: из Украины я не уеду

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина, Анна Лаба. Ведущий украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров не собирается принимать приглашение работать за границей и остается в Украине, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на информированный источник, известному кардиохирургу, генеральному директору Института сердца Борису Тодурову предложили работу за границей. Вместе с ним покинуть Украину могут еще порядка 15 высококвалифицированных врачей.

По данным собеседника агентства, Тодуров получил приглашение на работу сразу от нескольких европейских частных клиник, а также от одной больницы Грузии.

"На сегодня меня пригласили три клиники. Это мои друзья, которые следят за Facebook, и они увидели эту войну и все обвинения, позвонили и сказали: "Борис, забирай бригаду и приезжай — стоит готовая частная клиника, готовая тебя принять". Но много чести будет этим ребятам, чтобы такие, как я, уезжали из страны. С какой стати я, человек, 30 лет отдавший украинской медицине, должен сейчас уезжать? Куда и зачем? Я строил эту медицину, и этот Центр сердца — он сделан моими руками и руками моих коллег. Чего это мы должны вдруг сейчас куда-то уезжать? Я не собираюсь никуда уезжать. Пусть уезжают те, кому здесь не нравится", — сказал Тодуров в комментарии РИА Новости Украина.

Напомним, ранее разгорелся конфликт между кардиохирургом и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Это произошло после того, как Тодуров обвинил Супрун в провале медицинских реформ. По его словам, с момента назначения Супрун в работе Минздрава прослеживаются только безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития.