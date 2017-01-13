Общество
RSS

Тодуров: из Украины я не уеду

(обновлено: )16540
Украинский кардиохирург, директор Института сердца, профессор Борис Тодуров действительно получил приглашение от трех клиник за границей, однако он не собирается покидать Украину.
Борис Тодуров
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина, Анна Лаба. Ведущий украинский кардиохирург,  директор Института сердца Борис Тодуров не собирается принимать приглашение работать за границей и остается в Украине, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Ульяна Супрун. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Сердце и пятки: Тодуров против Супрун

Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на информированный источник, известному кардиохирургу, генеральному директору Института сердца Борису Тодурову предложили работу за границей. Вместе с ним покинуть Украину могут еще порядка 15 высококвалифицированных врачей.

По данным собеседника агентства, Тодуров получил приглашение на работу сразу от нескольких европейских частных клиник, а также от одной больницы Грузии.

"На сегодня меня пригласили три клиники. Это мои друзья, которые следят за Facebook, и они увидели эту войну и все обвинения, позвонили и сказали: "Борис, забирай бригаду и приезжай — стоит готовая частная клиника, готовая тебя принять". Но много чести будет этим ребятам, чтобы такие, как я, уезжали из страны. С какой стати я, человек, 30 лет отдавший украинской медицине, должен сейчас уезжать? Куда и зачем? Я строил эту медицину, и этот Центр сердца — он сделан моими руками и руками моих коллег. Чего это мы должны вдруг сейчас куда-то уезжать? Я не собираюсь никуда уезжать. Пусть уезжают те, кому здесь не нравится", — сказал Тодуров в комментарии РИА Новости Украина.

Напомним, ранее разгорелся конфликт между кардиохирургом и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Это произошло после того, как Тодуров обвинил Супрун в провале медицинских реформ. По его словам, с момента назначения Супрун в работе Минздрава прослеживаются только безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Украина в снежном плену - испытание власти