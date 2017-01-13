В Закарпатской области ограничили двежение грузовиков

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области из-за непогоды в пятницу с 12.00 введено ограничение движения грузовиков на трех дорогах, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Отмечается, что ограничено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах М-06 Киев-Чоп, Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов, Н-08 Объездная г. Ужгород – КПП "Ужгород".

Как уточнили в "Укравтодоре", ограничение введено из-за того, что 13-14 января в высокогорье Закарпатской области прогнозируются снегопады и метели.

В связи с этим ожидается значительный (III) уровень лавиноопасности, в горных районах области существует угроза схода снега на дороги. На дорогах возможна гололедица.

Как сообщалось ранее, в Одесской области закрыто движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжовка, и Одесса — Вознесенск — Новый Буг.