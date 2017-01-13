В Киеве в пятницу ожидается плюсовая температура

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в столице Украины будет идти небольшой снег ночью, днем осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха ночью —5-7 ° мороза, днем ​​от —1 ° мороза до + 1 ° тепла.

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Ветер, по прогнозам синоптиков, будет южный, скоростью 7-12 м/с.

Гройсман заявил, что Украина абсолютно стабильно проходит нынешний отопительный сезон, но уже должна думать о формировании запасов газа на следующий год.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сошла лавина.

Синоптики ранее прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.