СБУ отказалась запрещать российскому певцу Билану въезд в страну - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины решила не запрещать известному российскому певцу Диме Билану въезд в страну, сообщило в среду интернет-издание "Обозреватель".

Власти регулярно принимают решения о запрете въезда в страну деятелям российской культуры. В частности, в конце 2016 года СБУ запретила въезд на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной ДНР в фильме "Военный корреспондент".

"В СБУ отказались запрещать по просьбе крымскотатарского телеканала ART въезд в Украину российскому певцу Диме Билану. Об этом стало известно из ответа спецслужбы на запрос "Обозревателя", — сообщается на сайте издания.

Издание поясняет, что обратилось к спецслужбе с вопросом, применяла ли СБУ какие-либо меры по отношению к гражданину России Билану в связи с его "антиукраинской позицией". "В ответ спецслужба прислала документ, в котором указала на то, что в отношении Билана не действует постановление о запрете ему въезда в Украину", — отмечается в сообщении.

Дискография российского певца включает девять альбомов. Творчество Билана отмечено многими музыкальными наградами, он является обладателем многочисленных премий MTV Russian Music Awards, "Золотой граммофон", Муз-ТВ, EMA Europe Music Awards, "Звуковая дорожка". Билан представлял Россию в 2006 году на конкурсе "Евровидение", где занял второе место с песней "Never Let You Go".

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало черный список деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.