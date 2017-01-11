Кабмин собирается организовать выдачу украинских паспортов в ЛДНР

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины намерен до апреля текущего года решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче украинских паспортов гражданам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как пишут "Українські Новини", соответствующая норма содержится в утвержденном правительством Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донецкой и Луганской областей.

"Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения", — говорится в плане.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.