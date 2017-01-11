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Институт сердца должен был бесплатно устанавливать стенты - МОЗ

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В ведомстве отметили, что в 2017 году в госбюджете на Институт сердца предусмотрены 141,6 млн грн на медикаменты и дополнительные 40 млн грн на оборудование.
Министерство здравоохранения Украины
RIA News Сергей Тышковец

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Институт сердца в минувшем году получил 100% своей квоты на должен был проводить бесплатную установку их пациентам, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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В МОЗ ранее заявили, что в январе проведут аккредитацию Института. После этого генеральный директор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров раскритиковал эффективность закупок лекарственных средств и препаратов медназначения за средства госбюджета. Тодуров так же обвинил Минздрав в том, что ведомство создает препятствия в открытии филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях.

"В 2016-м Институт сердца получил 950 стентов, что составляет 100% от квоты для Института, а также дополнительно еще 413 стентов по перераспределению. Всего в течение 2016 года Институт сердца получил 1363 стента. Эти 1363 стенты, которые закупили за счет государственного бюджета, должны были устанавливать бесплатно", — говорится в сообщении МОЗ в Facebook.

В МОЗ отметили, что в государственном бюджете на 2017 год для Института сердца предусмотрели 141,6 млн грн на медикаменты и дополнительные 40 млн грн на приобретение оборудования.

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