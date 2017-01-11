ДОНБАСС, 11 янв — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий не исключает обострения ситуации на дебальцевском направлении, при этом он считает, что в ближайшее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не изменится.

"Вы знаете, я не могу сказать полностью, что такой опасности нет. Она есть, мы ее отслеживаем", — заявил Плотницкий в среду на пресс-конференции.

По его словам, в ЛНР отслеживают все действия украинских военных на линии соприкосновения. "Мы уже можем сказать, что с приходом тех или иных нацбатов или тех или иных подразделений ВСУ на том или ином участке фронта возможны какие-то обострения", — добавил Плотницкий.

В то же время глава самопровозглашенной ЛНР полагает, что в ближайшие несколько недель ситуация на линии соприкосновения кардинально не изменится.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.