Эксперт: в списке пленных Савченко - давно похороненные люди

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко опубликовала список пленных украинских военнослужащих. В частности, в нем указаны имена, фамилии и отчества, а также даты рождения 41 украинца, которые содержатся в ДНР и ЛНР. Как отмечается, этот список подтвержден ополченцами. В другой список входят 44 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах и Крыму. При этом Савченко опубликовала списки, несмотря на просьбу Службы безопасности Украины не делать этого.

Действия Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.

"Сразу скажу, эти списки некорректные — некорректные во многом. Поэтому отсюда идет вся та ненужность, которую делает сейчас Надежда Савченко. Во-первых, в списках, которые она сейчас опубликовала, более десяти человек — уже давным давно похоронены. ДНК совпало, и они уже давным давно были похоронены. А теперь представьте, человек опять видит в списках фамилию своего сына или родственника. Это сразу ударит психологически по всем этим людям", — отметил Котенко.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что публикацией списков военнопленных Савченко хочет показать неэффективность властей в переговорах по обмену пленными.