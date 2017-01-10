Минздрав в январе проведет аккредитацию Института сердца

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения планирует в течение января провести аккредитацию государственного учреждения "Институт сердца Минздрава".

"29 декабря 2016 года главная аккредитационная комиссия Минздрава приняла решение в течение января 2017 провести аккредитацию госучреждения "Институт сердца Минздрава", — сообщается Минздрав на своей странице в Facebook.

В ведомстве разъяснили, что в соответствии в порядком аккредитации учреждения здравоохранения, первая аккредитация проводится через два года после начала осуществления деятельности и уточнили, что "Институт сердца Минздрава" 26 декабря 2013 года получил лицензию на осуществление хоздеятельности по медицинской практике.

Пакет документов на аккредитацию от клиники был подан в главную аккредитационyю комиссию министерства 21 сентября 2015 года.

"В связи с несоответствием поданного пакета документов 23 ноября 2015 года указанное учреждение здравоохранения было проинформировано о выявленных недостатках. Год спустя, 24 ноября 2016 года, "Институт сердца Минздрава" с учетом замечаний повторно подал пакет документов", — сообщает Минздрав.

Напомним, ранее генеральный директор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров раскритиковал эффективность закупок лекарственных средств и препаратов медназначения за средства госбюджета. Тодуров так же обвинил Минздрав в том, что ведомство создает препятствия в открытии филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях.