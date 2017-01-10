КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Суд признал виновной одну из организаторов "референдума" в Краматорске, которая руководила работой одной из "участковых избирательных комиссий" в мае 2014 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Во время судебных слушаний установлено, что в мае 2014 жительница Краматорска с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и вывода из-под юрисдикции Украины отдельных административно-территориальных единиц Донецкой области организовала и руководила работой одной из так называемых участковых избирательных комиссий во время проведения незаконного референдума на территории города Краматорска", — говорится в сообщении.

Указывается, что решением суда женщина признана виновной в совершении преступления предусмотренного статьей УК "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год.

При этом в сообщении не уточняются ни фамилия осужденной, ни мера наказания, избранная в отношении нее судом.

Напомним, ранее экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что Арсений Яценюк и Александр Турчинов "виновны в развале Украины".