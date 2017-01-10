ВСУ получат партию американских винтовок M16

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" поставит в вооруженные силы Украины опытную партию американской штурмовой винтовки M16, это будет сделано перед началом массового производства оружия на своих предприятиях.

Ранее "Укроборонпром" подписал меморандум с американской компанией Aeroscraft о совместном производстве стрелкового оружия по стандартам НАТО в Украине, первым проектом станет М16. Она была разработана и принята на вооружение армии США еще в 60-х годах прошлого века. Эта винтовка — одна из наиболее распространенных моделей автоматического оружия в мире. В качестве недостатков M16 эксперты указывают ненадежность оружия, особенно в случаях, когда винтовку используют неопытные бойцы.

"Украинские бойцы должны получать новую натовскую штурмовую винтовку постепенно. В соответствии с планом, первая партия модификации (винтовки M16 – ред.) WAC-47 поступит в опытную эксплуатацию в боевые подразделения украинской армии, во время которой будет проходить сбор всей информации по применению штурмовой винтовки непосредственно в полевых условиях. Сбор отзывов от украинских бойцов позволит внести необходимые изменения перед началом массового производства", — сообщила во вторник пресс-служба госконцерна.

По данным украинской компании, винтовка в Украине будет производиться на основании лицензии правительства США. Первая лицензия была получена три недели тому назад, что позволит наладить производство уже "в ближайшее время".

При этом "Укроборонпром" отметил, что он "не решает вопросы, чем должны воевать украинские военные, но понимая, что перед страной стоит глобальная стратегическая задача отхода от еще советских систем вооружения, предлагает разные варианты эффективного решения этой проблемы". Компания отмечает, что конструкция винтовки M16 позволяет переоборудовать ее под патроны, которые в данный момент используются в украинской армии, а позже переоборудовать под патроны стандарта НАТО.

"Благодаря этому можно будет сделать "плавный" и более экономически эффективный переход к внедрению нового для украинской армии калибра. Это позволит эффективно использовать запасы существующих боеприпасов", — говорится в сообщении.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина тратит на программу вооружения в 23 раза меньше, чем РФ.