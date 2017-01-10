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В Одесской области сохранили ограничения на движение транспорта

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Согласно данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ограничения действуют Одесса-Рени и Одесса-Кучурган и грузового транспорта на автодороге Кировоград-Платоново.
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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах Одесса-Рени и Одесса-Кучурган, сообщает во вторник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района.

В ГСЧС также сообщили, что автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет, и людей, которые получили обморожения во время пробок, нет.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

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