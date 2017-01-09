В зоне АТО увеличился пассажиропоток через линию разграничения

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками зафиксировано на всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения АТО, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, за сутки линию разграничения пересекли почти 18,5 тыс человек и 3,2 тысячи транспортных средств.

"Все КПВВ работают в штатном режиме. Сегодня утром на въезд и выезд в них находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 150/100; "Марьинка" – 200/120; "Новотроицкое" – 15/60; "Гнутово" – 70/20", – говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.