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В горах Львовской области сохраняется угроза схода лавин

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Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия (59)

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По данным синоптиков, в понедельник в восточных областях и в Приазовье гололед, ночью и утром в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с.
Снежная лавина
RIA News Дмитрий Дебабов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В понедельник в горах Львовской области сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Работа техники в Днепре во время снегопада
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Работа техники в Днепре во время снегопада

Синоптики также предупредили о снегопаде в ряде областей.

"Девятого января в восточных областях и в Приазовье гололед, ночью и утром в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин и ограничении движения транспорта.

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