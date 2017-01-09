В горах Львовской области сохраняется угроза схода лавин

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В понедельник в горах Львовской области сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики также предупредили о снегопаде в ряде областей.

"Девятого января в восточных областях и в Приазовье гололед, ночью и утром в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин и ограничении движения транспорта.

Смотрите также: Одессу накрыл сильный ветер и снегопад