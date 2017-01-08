В Украине 24 населенных пункта остаются без света - ГСЧС

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Из-за непогоды обесточенными остаются 24 населенных пункта в двух областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Ранее в субботу сообщалось, что в семи областях Украины из-за непогоды были обесточены более 70 населенных пунктов.

"Остаются обесточенными 24 населенных пункта в двух областях", — говорится в сообщении.

Так, в Одесской области без электричества остаются 18 населенных пунктов, в Херсонской – 2, в Черновицкой частично — 4 населенных пункта. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.