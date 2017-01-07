В Мариуполе в ближайшее время уберут пункты обогрева – спецкор

od-news.com ФОТО. Киев, Одесса, Луцк: пункты обогрева В Украину пришли рождественские морозы и вьюги. В результате непогоды без электричества сейчас остаются более 30 населенных пунктов в разных областях, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как ситуация обстоит в Мариуполе рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент Тимофей Львутин.

"У нас полный штиль, есть небольшая облачность, но тем не менее солнце выходит и буквально кажется, что сейчас весна, потому что полностью растаял снег, газоны зеленые. Поэтому в ближайшее время коммунальщики сообщают о том, что не будут выставлять никакие мобильные специальные пункты обогрева, не будет также никакой техники снегоуборочной, потому что снега просто в Мариуполе нет. Хотелось бы отметить единственное похолодание, которое будет, оно будет у нас в среду, в четверг, и понизится температура примерно до —3, —4 градусов мороза", — сообщил спецкор.

Читайте также — Марунич: если холода продержатся, кризис с газом гарантирован