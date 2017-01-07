На КПП в зоне АТО организованы пункты обогрева - спецкор

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО утром 6 января в очередях застряли 830 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. В то же время за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 20 тысяч человек и 3,5 тысячи транспортных средств.

В эфире радиостанции "Голос Столицы" корреспондент из Мариуполя Тимофей Львутин рассказал о работе контрольно-пропускных пунктов.

"На этих контрольно-пропускных пунктах, что интересно, уже организованы специальные мобильные пункты обогрева. То есть если человеку стало вдруг внезапно холодно в ожидании, он может попить чая, съесть печенья, а также ему там окажут первую медицинскую помощь на контрольно-пропускных пунктах Марьинка, Гнутово и Новотроицкое. Поэтому здесь можем отметить, что работа налажена оперативно и без каких-либо проблем", — отметил спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.