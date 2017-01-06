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На Рождество на улицы выведут почти 16 тысяч правоохранителей

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По данным полиции, в ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах государства в 14 тысяч культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений.
Сотрудники правоохранительных органов
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. К обеспечению общественной безопасности на Рождество в Украине будут задействованы 15 тысяч полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии, сообщает в пятницу департамент коммуникации Национальной полиции.

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По данным полиции, в ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах государства в 14 тысяч культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более четырех миллионов граждан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтные ситуации и не нарушать общественный порядок.

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Напомним, в новогоднюю ночь в Украине на проведении массовых мероприятий общественную безопасность обеспечивали около 10 тыс. сотрудников Национальной полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

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