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В Севастополе мужчина попытался сжечь российский флаг

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Мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции. Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением.
Флаг России
RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники частного охранного предприятия задержали в центре Севастополя неизвестного мужчину, который пытался сжечь российский флаг, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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По его словам, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.

Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах Севастополя, с подобным агрессивным поведением за последние 2,5 года полицейские столкнулись впервые.

"Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя", — сказал собеседник агентства.‎

Ранее сообщалось, что митингующие у посольства РФ в Киеве сожгли российский флаг.

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