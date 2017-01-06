Гендиректор "1+1" заявил о шантаже и манипуляции со стороны Нацсовета

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко обратил внимание на несовпадение дат вступления в силу лицензии на аналоговое вещание и фактической датой выдачи документа телеканалу — 29 декабря прошлого года и 5 января 2017-го.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 5 января выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия.

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"Если лицензия была действительно подписана 29.12 — почему тогда публично говорили нам о необходимости предоставления дополнительных документов и давали запросы уже 30.12? Как иначе, если как не шантаж это оценивать и введением в сознательное заблуждение общественности? Или версия два: если лицензия была подписана, допустим сегодня, а дата проставлена 29.12 — почему не поставлена (хотя бы от руки) дата подписи именно сегодня? Это ли не опять манипуляция? Поэтому мы не будем ставить точку в этой истории", — написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истек в четверг, 29 декабря.

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Как выяснилось позже, Нацсовет продлил лицензию телеканалу еще 15 декабря, однако пока не выдает сам бланк лицензии. В Нацсовете заверяют, что бланк они не выдают по техническим причинам, что для этого необходимо официальное письмо от телеканала о том, что не изменился собственник. Основным акционером телеканала "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский, чей "ПриватБанк" в декабре национализировало государство.