Нацсовет сообщил о выдаче каналу "1+1" бланка продления лицензии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Юрий Артеменко.

"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились", — приводит слова Артеменко УНИАН.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истек в четверг, 29 декабря.

Как выяснилось позже, Нацсовет продлил лицензию телеканалу еще 15 декабря, однако пока не выдает сам бланк лицензии. В Нацсовете заверяют, что бланк они не выдают по техническим причинам, что для этого необходимо официальное письмо от телеканала о том, что не изменился собственник. Основным акционером телеканала "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский, чей "ПриватБанк" в декабре национализировало государство.

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