Петренко: услугой "Брак за сутки" воспользовались почти 3600 пар

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. С момента запуска пилотного проекта "Брак за сутки" услугой уже воспользовались около 3600 пар, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Пилотный проект Минюста расширен еще на 8 городов. Теперь жениться по новой быстрой и удобной процедуре можно в Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове", — написал Петренко на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что общее количество городов, где действует пилотный проект, возросло до 14.

"А с момента запуска этой услугой уже воспользовались почти 3600 пар. (…) Мы и в дальнейшем будем работать над расширением проекта, чтобы каждый украинец мог воспользоваться нашими сервисами без очередей, без бюрократии и с максимальным комфортом", — сказал Петренко..

Напомним, в июле Кабинет министров поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.