Эксперт: конфликт в Донбассе стоит в приоритете для безопасности Европы

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. На Востоке страны продолжается рабочий визит нового главы ОБСЕ Себастьяна Курца. Он приехал в Украину, чтобы самостоятельно оценить ситуацию в зоне проведения АТО. Нового руководителя ОБСЕ сопровождает министр иностранных дел Павел Климкин.

Как стоит расценивать этот визит, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Антон Кучухидзе.

"ОБСЕ не было менее активным и в 2016-ом, и в 2015-ом годах, когда была развернута специальная мониторинговая миссия. Тут сигнал в том, что на сегодняшний день конфликт в Донбассе является одним из самых горячих в европейском пространстве. И это говорит о том, что сегодня из всех замороженных конфликтов, которые есть на постсоветском пространстве, в Европе это самый приоритетный вопрос для безопасности Европы, который необходимо урегулировать", — считает политолог.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.