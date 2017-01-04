Глава ОБСЕ: прекращение огня станет основой для выборов в Донбассе

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в Донбассе.

Как отметил председатель ОБСЕ на совместном брифинге с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Мариуполе, основой для эффективной работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть прекращение огня в регионе.

"Это также должно стать основой для того, о чем вы уже говорили: для проведения свободных и честных выборов", — цитирует слова Курца УНИАН.

По его словам, приоритетом является улучшение и облегчение гуманитарного положения местного населения в Донбассе. В частности, Курц заявил, что необходимо делать все для облегчения страданий жителей Донбасса. Также, по его мнению, работу миссии ОБСЕ можно улучшить.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.