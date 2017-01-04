На границе с Польшей стоят 780 авто

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В очередях перед пунктами пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на утро среды, 4 января, стоят 780 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 8.00 4.01.17 г. Республика Польша: "Рава-Русская" — 100, "Ягодин авто" — 200, "Грушев" — 120, "Краковец" — 80 (дополнительно — 20 л/а), "Угринов" — 100, "Устилуг" — 70, "Смильница" — 60, "Шегини" — 30", — говорится в сообщении.

Очереди в словацком, румынском и молдавском направлении отсутствуют, лишь на границе с Венгрией стоят 20 автомобилей на КПВВ "Косино" и 10 авто — на КПВВ "Лужанка".

Напомним, доля украинцев, которые намерены поехать работать за пределы страны, составляет 40%, свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Среди тех, кто высказали желание работать за пределами Украины, только четверть оценили свои шансы на работу за границей как значительные, еще половина — как незначительные, 12% считают, что у них вообще нет шансов.