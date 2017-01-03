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Полторак поручил проверить обращение с силовиками после торжеств с Порошенко

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Как уточнил министр обороны, по результатам расследования будут приняты соответствующие решения по ответственным должностным лицам, чьи действия привели к ненадлежащей перевозке и размещению военных.
Нашивка на форме украинского военнослужащего
Facebook Петра Порошенко

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак поручил провести служебное расследование по появившейся информации о ненадлежащей перевозке и размещении военных, которые принимали участие в торжественных мероприятиях в Мариуполе31 декабря с участием президента Петра Порошенко.

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 274 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил.
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Ранее СМИ со ссылкой на волонтеров и военнослужащих, принявших участие в этом мероприятии, сообщили, что бойцов везли на него в грузовике с открытым кузовом в морозную погоду, а после торжеств и награждения за боевые заслуги президентом их якобы загнали в холодный ангар в аэропорту, где они и встретили Новый год.

"Недавно я поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование относительно ненадлежащей перевозки и размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины — участников торжеств в городе Мариуполь Донецкой области 31 декабря. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения по ответственным должностным лицам, чьи действия привели к возникновению этой ситуации", — написал Полторак на своей странице в Facebook во вторник.

Порошенко 31 декабря посетил в сопровождении трех американских сенаторов Мариуполь, где выступил с речью перед военными и вручил им награды.

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