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Файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене

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Сервис ЕX-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Как отмечается, все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.
Сайт EX.UA
Фото из открытых источников

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинский ресурс-файлообменник ЕX.UA перезапустился на новом домене, говорится в сообщении компании.

EX.UA. Архивное фото
УНИАН
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В пресс-службе отметили, что сервис EX-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network).

"Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", — сказано в сообщении.

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Отмечается также, что для первых 100 тысяч украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1 доллар за 1ТБ в месяц.

"Все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 16 ноября файлообменник ЕX.UA объявил о прекращении работы из-за нового закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине". 

Отметим, данный закон так и не был подписан президентом Петром Порошенко. 

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