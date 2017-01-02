МИД предупреждает украинцев о возможной отмене рейсов в ОАЭ

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины предупредило граждан страны о возможной отмене авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Это связано со сложными погодными условиями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что туристы из Украины трое суток не могли улететь из аэропорта Шарджа (ОАЭ).

"Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман), в аэропортах города Дубай и Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов… В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания следующих рейсов", — говорится в сообщении.

В департаменте консульской службы МИД также отметили, что вероятность того, что сложные погодные условия продлятся еще несколько ближайших дней, достаточно высока.