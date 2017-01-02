В понедельник открывается прямое авиасообщение из Сочи в Симферополь

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Симферополем, сообщает компания-перевозчик "Аэрофлот".

Отмечается, что Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь — Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.

"Новая линия Аэрофлота Сочи — Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах московского авиаузла", — говорится в сообщении.

Полеты планируется осуществлять ежедневно: два утренних рейса Сочи-Симферополь и Симферополь-Сочи. Обслуживать линию будут современные воздушные суда российского производства Sukhoi Super Jet 100.

Украина в конце ноября приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и ответом на "агрессивные действия РФ". Потери страны от такого шага в правительстве оценивают в 25-30 миллионов евро.