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Украина выясняет, есть ли украинцы среди жертв теракта в Стамбуле

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (13)

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Генконсул Василий Боднар сообщил, что Генеральное консульство Украины в контакте с органами власти выясняет наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины.
Теракт в Стамбуле
@ntv

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Генеральное консульство Украины выясняет, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в результате террористического акта в ночном клуб Reina в Стамбуле.

Об этом сообщил в воскресенье генконсул Василий Боднар.

Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год
@Hurriyet
Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год

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"В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины", — написал Боднар на своей страницей в Facebook. По его словам, в связи с трагическими событиями в Стамбуле, МИД Украины открывает дополнительную горячую линию для украинских граждан.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.

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